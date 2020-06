A la découverte de la Chaize-Giraud

Deuxième commune la plus petite de Vendée en superficie, nous découvrons la Chaize-Giraud avec son maire, Jean-François Biron. Aux portes de l'Océan, la commune d'un peu plus de 1000 habitants conjugue de nombreux atouts : art de vivre, mise en valeur du patrimoine historique et bâti, activité économique importante, et forte vie associative et sportive.