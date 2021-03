A la découverte de la Chapelle-Thémer

Direction le pays de Sainte-Hermine, avec la découverte de la Chapelle-Thémer. Petite commune rurale de 400 habitants, la Chapelle-Thémer porte en elle une histoire riche, visible dans ses vieilles maisons et son patrimoine, et aussi une belle vie de village avec ses associations, ses manifestations. La municipalité pousse, par son dynamisme et son inventivité, et constate un renouveau par l'accueil de nouvelles familles. David Pelletier, le maire de la Chapelle-Thémer nous la fait découvrir.