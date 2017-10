A la découverte de la faïencerie de Varages

Après trois siècles de tradition de faïencerie, le petit village provençal Varages, situé dans le Haut Var, a failli voir sa dernière manufacture de faïencerie fermer ses portes... Heureusement, c'était sans compter sur la passion et l'engagement de 5 employés qui ont repris l'activité en créant, sous le statut de SARL- SCOP : la Faïencerie de Varages.

Depuis, la manufacture provençale la Faïencerie de Varages perpétue savoir-faire et tradition tout en insufflant aux arts de la table un souffle de renouveau, empreint de gaieté et de modernité