A la découverte de La Roche-sur-Yon (1e partie)

Le maire Luc Bouard, nous fait mieux connaître sa commune de la Roche-sur-Yon. Ville créée en mai 1804 sur ordre de Napoléon pour pacifier le bocage vendéen, le chef-lieu s'impose comme un poumon administratif et économique pour le département avec ses 56 000 habitants. C'est aussi une ville vivant beaucoup en quartiers, très bien deservie par la route, le fer et l'air, au coeur d'une agglomération de 100 000 habitants, mais aussi, ce que l'on sait moins, la 4e surface agricole dans les communes vendéennes avec encore des exploitations agricoles, une campagne, des paysages et notamment la vallée de l'Yon.