A la découverte de Longeville-sur-Mer

Longeville-sur-Mer : commune de bord de mer, célèbre pour ses plages, station balnéaire familiale, est une commune de 2500 habitants aux paysages originaux et variés, la plaine, le marais poitevin, la forêt. La commune est fière de cette diversité et offre aux nombreux touristes et résidents secondaires, une identité nature et sport. Pour découvrir la commune, nous suivons le guide en la personne de madame le maire, Mme Annick Pasquereau.