A la découverte de Maillé

Commune emblématique du marais Poitevin, avec son marais mouillé et son marais desseché, son port, sa belle église romane, Maillé et ses 760 habitants conserve un esprit maraîchin, où les gens se prennent en main, aiment à se retrouver, sont fiers de raconter leur histoire. Tous les deux ans, le festival "Maillé, au fil de l'eau" connaît par exemple un énorme succès. Les fours traditionnels sont aussi plebiscités chez de nombreux particuliers, on en compte près de 55 sur la commune et il s'en construit ou s'en renove tous les jours. Son maire, Jean-Marie Gelot, nous fait découvrir sa commune.