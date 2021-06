A la découverte de Maillezais

Beaucoup connaissent l'abbaye, mais nous vous invitons à la découverte de la petite cité qui, au cours des siècles, s'est bâtie autour. Marquée par le tourisme, par le marais mouillé et le marais desseché, Maillezais qui ne compte que 960 habitants possède pourtant de nombreux commerces, entreprises, et associations. Le bourg, ses vieilles maisons et sa somptueuse église romane offre un cadre de vie unique dont les Mallacéens sont très fiers. Madame le maire, Annie Rineau, nous accueille et nous fait la visite.