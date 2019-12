A la découverte de Montaigu-Vendée

Découverte de la commune nouvelle de Montaigu-Vendée, qui regroupe depuis janvier 2019, les anciennes communes de Montaigu, Boufferé, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Georges-de-Montaigu, et la Guyonnière. Un territoire où vivent de jeunes familles, maillé de nombreuses entreprises et traversé par une autoroute et une quatre voies. Une ville à la campagne de 20 000 habitants, bénéficiant de tous les équipements urbains et proposant un vaste cadre naturel de vie.