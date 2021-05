A la découverte de Nalliers

A mi-chemin entre Fontenay et Luçon, Nalliers offre un paysage partagé entre Plaine et Marais. 2364 habitants, des entreprises, des services, des écoles, et une population qui se rajeunit. Nalliers s'offre comme un commune où il fait bon vivre, parsemée de maisons anciennes aux nombreux jardins, d'une belle réserve naturelle départementale, et d'un des derniers communaux de Vendée qui rassemble chaque année la population pour fêter le moment où les animaux sont rassemblés par leurs propriétaires. Bruno Fabre, maire, et Hugues Lelong, premier adjoint, nous font le tour de la commune !