A la découverte de Poiroux

Commune en retro-littoral, proche de Talmont, et comptant près de 1200 habitants, Poiroux se découvre avec son maire, Edouard de la Bassetière. Une commune boisée, nature, vallonnée, bénéficiant de la présence du lac de Finfarine et de la Folie de Finfarine. La maison de l'arbre et du miel accueille ainsi chaque année plus de 30 000 visiteurs.