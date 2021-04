A la découverte de Saint-Martin-des-Noyers

Située en son coeur et offrant à notre département les sources de deux de ses belles rivières, l'Yon et la Boulogne, Saint-Martin-des-Noyers se dévoile grâce à son maire Christophe Gouraud. Trois dimensions font l'idendité de cette commune de 2372 habitants : un patrimoine authentique magnifié par le château de la Grève et les moulins de la colline du Moulin des Bois ; une connexion avec la nature avec le bois du Détroit, les chemins pedestres, de nombreux projets privés et publics environnementaux ou de production d'energies renouvelables ; et enfin un esprit d'entreprise réel et innovant.