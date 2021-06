A la découverte de Soullans

Soullans, commune maraichine du Nord-Ouest vendéen est fière de son idendité, de ses racines mais aussi de son dynamisme. Avec ses 4322 habitants, la voisine de Challans tire son épingle du jeu et attire de nouvelles familles, tout en conservant des commerces dynamiques et en améliorant la qualité de vie de son centre-bourg. Soullans, c'est aussi une histoire et des personnages marquants : Jean Yole et Charles Milcendeau. Suivez le guide avec monsieur Jean-Michel Rouillé, le premier édile de la commune.