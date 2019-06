A la découverte des medias : RCF présentée à deux classes (2)

42 élèves de 7 et 10 ans ont eu le privilège de découvrir en milieu scolaire l'histoire et toutes les facettes de la radio RCF.

Dans cette deuxième partie du reportage, ils explorent les moyens matériels et humains qui se cachent derrière les ondes.

Peut-être y trouveront-ils leur vocation ?

Pour mûrir leur orientation, ils ont aussi la chance d'expérimenter dans leur école une belle démarche pour grandir ensemble : celle du tutorat.

Ecoutez-les : petits et grands sont vraiment sur la même longueur d'onde !