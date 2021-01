La famille de Francine 2/3

Et dans la famille de Francine, je voudrais la fille... Après nous avoir emmené à la rencontre de Francine, Chef Grafitti, passe le micro cette semaine à Dominique, la fille de Francine. Dans Déjeunettes et popottes, elle nous partage ses souvenirs d'enfance, et notamment les bons moments passés dans le potager de son grand-père.