La famille de Francine 3/3

Suite et fin de la découverte de la famille de Francine. Après nous avoir emmené à la rencontre de Francine, et de sa fille Dominique. Chef Graffiti passe le micro cette semaine à Alice, la fille de Dominique et la petite-fille de Francine. Dans Déjeunettes et popottes, elle nous partage ses souvenirs d'enfance, et notamment de son goût prononcé pour les pâtisseries, un goût immodéré pour les douceurs pâtissières qu'elle partage avec son Père.