La famille Elisabeth 1/3

En ce mois de Février, chef graffiti nous emmène à la rencontre d'Elisabeth et sa famille. Elisabeth, une gastronome avertie, originaire de Normandie, qui au micro de Déjeunette et popotte nous partage ses souvenirs d'enfance, dans la ferme normande de ses grands parents, et même une recette typiquement Normande, où la crème fraîche tient évidemment le premier rôle.