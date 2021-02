La famille Elisabeth 3/3

En ce mois de Février, chef graffiti nous emmène à la rencontre d'Elisabeth et de sa famille. Après Elisabeth, ou encore son fils Hugo, chef Graffiti tend le micro de Déjeunette et popotte à son second fils, Jonathan. Le fils cadet, qui au contraire de son frère Hugo, à fait de sa passion culinaire, des bons petits plats de maman, son métier.