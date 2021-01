La fan attitude, une blessure d'amour par Carine Hazan

Après un diplôme d’Hec et trois ans dans la publicité Carine Hazan décide en 2001 de se consacrer entièrement à l’écriture et la réalisation : Elle devient scénariste pour la télévision en 2006 et participe notamment à l'écriture Demain nous appartient et de Scènes de Ménages, a plusieurs courts métrages et pièces radiophoniques à son actif. Elle devient auteur pour la jeunesse en 2018 avec les petites mains et la petite vague bleue.

Jean-Jacques est son premier roman chez Harpercollins : Envers et contre tous, Goldman est resté l’idole de son adolescence, l’ami venu animer sa vie intérieure. Comme tous les fans, elle s’est sentie incomprise, possessive, torturée. A bientôt quarante-quatre ans, l’âge où l’on s’accepte, Carine Hazan, scénariste parisienne s’est donné pour mission de rencontrer Jean-Jacques Goldman – son dieu intime – et de filmer cette quête... Serait-ce une quête de légitimité ?