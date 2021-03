Paco et Guillaume, musiciens dans la Fanfare du Minervois nous présentent leur CD.



La Fanfare du Minervois est un collectif d’une trentaine de musiciens amis, réuni autour de l’intérêt des répertoires régionaux et traditionnels sous toutes ses formes.

Il s’inscrit dans la tradition des fanfares festives et dans l’esprit de fête et de bal populaire.

Existant depuis l’an 2000, elle joue toute l’année apportant sa qualité musicale et sa bonne humeur, aussi bien dans les petits villages ruraux qu’en ville, en France comme à l’étranger.

Paco et Guillaume de la fanfare du Minervois