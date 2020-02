Des animations en lien avec notre Terre

Terre vivante : Eveil à l’environnement (balade forestière, jardin en permaculture, verger didactique, arts nature, milieux humides,…)

Terre de lien social : Rendez-vous d’échanges (rencontres thématiques, points relais, soirées contes, éco-lieu…)

Terre de découvertes : Des passions à transmettre (cosmétiques naturels, cuisine sauvage, cuisine végétarienne, ateliers du savoir-faire,…)La Ferme des Explorateurs est un lieu ouvert sur le futur, où le plaisir de la transmission et la construction du sens s’exprimeront librement.

Force est de constater que les Hommes et la Terre forment un tout, c’est ensemble que nous devons en prendre soin. Via le projet de la Ferme des Explorateurs, nous souhaitons être un acteur dans le domaine afin de répondre aux demandes fréquentes des écoles, familles et groupes associatifs.