La ferme urbaine des Beaux Regards

Il a arpenté les rues de Bourges pendant 2 ans à vélo pour y chercher un terrain où installer ... Sa ferme urbaine.



Loin des cultures hors sol, Aurélien Chartendrault et sa compagne ont planté un verger et cultivent déjà des légumes au pied de l'hôpital George Sand.



Pourquoi avoir choisi la ville ? Qu'entend-il par "ferme urbaine" ? On en apprends plus avec Pascal Petit dans "Commune Planète".