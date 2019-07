La Via ferrata de Planfoy

Semaine spéciale à Planfoy.

Un village bien connu des amateurs des sports de montagnes puisqu'il héberge le Pôle d’Activités Verticales des Monts du Pilat et le siège départemental de la FFME de la Loire, la Fédération Francaise de la Montagne et de l'Escalade.

Parmi les activités incontournables, il y a la Via Ferrata!

Emma Jehl, l'a testé pour vous: