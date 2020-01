La fiscalié internationale

En cette année 2020, les Échos du CCFD T S, avec FD le magazine de reportage de la solidarité internationale, nous invitent à ouvrir notre regard et notre cœur aux dimensions du monde, pour être solidaire des hommes et des femmes, acteurs d’un changement, pour plus d’humanité. Et cette semaine, nous abordons le sujet de la Fiscalité internationale .

Un chemin pour plus de justice, dans ce domaine est en route...mais il est bien semé d’embûches. C’est Laurence Estivale, qui nous apporte un éclairage sur ce sujet