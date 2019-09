Les foires et les salons sont souvent l'occasion de faire de bonnes affaires. Hélas, les foires et salons sont aussi à l’origine de nombreux litiges et sont source d’interrogations. Quels sont les droits des consommateurs, les devoirs des vendeurs et les recours possibles en cas de litiges ? A quelques jours du début de l'édition 2019 de la Foire du Mans, qui a lieu cette année du 12 au 16 Septembre, on fait le point avec Paul André de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.