Cette chronique sur les Jeux Olympiques et les Sports méconnus montre combien depuis 1894, création du CIO [Comité International Olympique] par Pierre de Coubertin à la Sorbonne à Paris, les JO sont devenus incontournables de notre histoire, mais aussi les témoins au travers des sports , apparus, présents et autres disparus, aux Jeux de la variation des mœurs , des modes et des coutumes selon les pays hôtes de ces Jeux