La France, 4e destination étudiante au monde. Et Angers n'est pas en reste...

Cette semaine on veut tout on veut tout savoir sur ces étudiants étrangers qui viennent étudier en France. Ils sont plus de 300 000 à être séduits par nos écoles et nos universités. La France est ainsi la 4e destination au monde pour les étudiants en mobilité. Pourtant, la tendance est à la baisse. La concurrence des facs et écoles britanniques, américaines, chinoises, australienne est féroce. A Angers, de nombreux étudiants aussi viennent de l’étranger. Que viennent-ils y chercher ? Combien sont-ils ? Quel regard portent-ils sur notre pays ? Aujourd’hui on veut tout savoir sur ces étudiants venus d’ailleurs.