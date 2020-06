La France demain : la nécessité du ré-enracinement

Les jours que nous vivons me font penser à cette épigraphe d’Henri de Montherlant située en première page du grand roman de Michel Déon « Les Poneys Sauvages » : une phrase tirée du Maitre de Santiago qui dit ceci :

« Je ne suis pas de ceux qui aiment leur pays en raison de son indignité. »

Car c’est ce mot : indignité qui nous vient aux lèvres devant tant de mensonges, de lâchetés, d’abandons successifs de nos élites et de nos gouvernants depuis tant d’années et dont on voit arriver maintenant comme en retour les fruits amers : déculturation, divisions, promotion du genre, polémiques incessantes, tensions interraciales, etc...

Cette France que nous aimons tant nous apparaît désormais comme un château de sable essayant de résister à la marée du soir, soumis à des vagues qui impressionnent par leur nombre.