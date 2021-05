L’invité de Grandir Ensemble est Emmanuel Moyer, un citoyen engagé pour la planète et coordinateur de la Fresque du Climat en Touraine.

La fresque du climat est un atelier instructif et ludique de 3h. Il fait appel à la collaboration et à la créativité pour mieux comprendre le changement climatique. Basé sur l’intelligence collective, il est extrêmement pédagogique.

Pour rejoindre les 155000 personnes qui y ont déjà participé, www.fresqueduclimat.org.