La générosité des français

En cette période particulièrement difficile de crise sanitaire qui va laisser certaines activités à l’état d’un champ de ruine sur le plan économique, on voit venir une crise sociale avec l’annonce au niveau des instances qui se penchent sur l’alimentation au niveau planétaire d’une pandémie alimentaire avec 700 à 800 millions d’individus qui pourraient ne pas avoir assez pour survivre sur le plan alimentaire… Plus que jamais, la question de la générosité est posée : Sommes-nous généreux ? Sommes-nous prêts à l’être plus ?