La grève pour repenser son trajet domicile-travail

Moins qu’à Paris ou qu’en région parisienne, certes, mais demain le mouvement de grève contre la réforme des retraites va aussi nous impacter : quasiment plus de trains, des professeurs en grève dans les écoles, des établissements scolaires, les hopitaux…et peut être la pénurie de carburant fossile si de nouveau les raffineries de pétrole de l’Ouest sont bloquées.

D’accord ou pas d’accord, cette rupture du quotidien nous oblige à revoir nos habitudes. C’est à prendre comme une pause, stratégique, pour revoir complètement notre organisation. Parce qu’il y a là une urgence- pas immédiate comme faire face à la question des retraites en faisant grève de demain ou comment faire face à la grève elle même - , mais une urgence pour le long terme, pour notre Maison Commune.

Pas moyen d’aller au travail ? Est ce que je peux faire du télétravail ? Le télétravail, c’est à la fois de la liberté de s’organiser confortablement chez soi, et une nouvelle exigence pour ne pas se laisser prendre par les multitâches de la maison.

Et si je suis obligée de me déplacer, réfléchir à se déplacer autrement : même si les tramways et les bus et les cars vont fonctionner en Maine et Loire, on peut tabler sur les embouteillages. Alors si votre trajet fait moins de 3-4 km la marche s'impose, s’il fait moins de 5 à 8 km, vous devriez essayer le vélo, si le trajet fait moins de 15 km, c’est l’occasion d’essayer ou d’acheter un vélo à assistance électrique. Au delà, à moins de vouloir retrouver le plaisir de l’autostop comme dans les années 70 - mais on est en hiver :)- c’est le moment de réfléchir au choix de notre localisation ou vraiment le moment de passer au covoiturage.

Le covoiturage, c’est aujourd’hui la forme idéale pour les trajets de plus de 15-20 km pour faire des économies, diluer les embouteillages et limiter la pollution.

Pour trouver un trajet ou proposer de partager sa voiture, il y a un certain nombre d’aides. D’abord le leader du covoiturage blablacar, mais aussi klaxit et Lane et aussi OUest Go

En effet, le site du conseil départemental, Covoiturage49, 3000 inscrits, va disparaitre pour s’allier en janvier à OuestGo qui un site porté par des collectivités du grand Ouest et qui ne prend aucune commission sur les trajets contrairement aux sites précédents.

Depuis 2010, le conseil départemental et les communes organisent des parkings, le Maine et Loire recense 40 aires de covoiturages, l’odéal serait d’en avoir un peu plus pour trouver à moins de 10 km de chez soi un PK pour laisser son automobile ou son vélo et prendre un voiture partagée.

Dans votre entreprise, n’hésitez pas à rappeller l’obligation des plans de mobilité si elle a plus de 100 salariés, ou à prendre vous même l’initiative de faire un tableau dédié dans le hall pour y mettre les offres et les demandes de covoiturage ou de collègue cycliste expérimenté pour vous accompagner à vélo et lever vos craintes.

Le covoitureur ou le cycliste peut économiser jusqu’à 2000 euros par an et recevoir de son employeur un forfait de 400 euros par an.

Sachant que 70% de nos trajets sont du domicile-travail, il y a de bonnes perspectives pour le covoiturage se développe, et stopper enfin l’autosolisme - une voiture-unepersonne. En effet, changer le schéma pour établir la norme à deux personnes dans une voiture, cela aura pour résultat de dissoudre la majorité des embouteillages…

Dans quelques années nous nous dirons combien c’était du gâchis d’être tous seul dans une automobile pour ce trajet linéaire et quotidien !