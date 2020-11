La joie d'entreprendre est-elle innée ? contagieuse ?

Il y a un déclic un jour... et puis l'audace de se lancer. Entreprendre est une réelle passion pour nombre de patrons. Quel sont leurs secrets pour durer ? tenir malgré les tempêtes et toujours rester dans l'espérance ? Eléments de réponse avec un plateau de choix : Louis-Marie Pasquier des brioches Pasquier, Vincent Bernard des ateliers Pulsion Design, Joris Terrier de la Scavo et Thibaud Beucher du Réseau Entreprendre :)