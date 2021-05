La joie se rencontre - 16 juin 2021 à 19:30

Un mercredi sur deux à 19h30, le dimanche à 10h

La joie d’une rencontre peut être la joie d’une vie, c’est une joie à partager. Cette émission vous offre des histoires de rencontre. Chaque semaine, découvrez le portrait humain et sensible d’un invité. Un homme ou une femme qui raconte sa joie de vivre, les joies qui ont jalonné son parcours de vie, cette Joie qui se cultive ou se vit spontanément. Nous vous invitons à rencontrer ceux qui la nourrissent et la préservent chaque jours de leur vie. Ils nous disent comment dans les expériences de la vie, ils ont travaillé, cultivé, accueilli la joie, comment aujourd’hui, elle fait pleinement partie de leurs existences. La joie s’invente, se réinvente, se préserve, elle ressource, elle inspire, elle est chemin d’espérance, elle se rencontre chaque semaine sur RCF !