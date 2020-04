La lentille verte du Berry, l'intégrale

Importé du Puy, ce légume pousse depuis plus de 50 ans dans le Berry, ces dernières années il est devenu l'une des fiertés de notre gastronomie : découvrons l'histoire de la lentille verte du Berry et sa production. Nous allons visiter l'entreprise Cibele, près d'Issoudun, avec son président et producteur, Laurent Cordaillat et Cécile Taillendier.