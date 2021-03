La lettre du Révérend Père Général des Chartreux au Président du Conseil

• Mai 1902 : Emile Combes accède au pouvoir - politique anticléricale brutale Cette politique aboutira en 1905 à la loi dite de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

• Le 1er avril 1903, un commissaire spécial est envoyé au monastère de la Grande Chartreuse pour notifier au RP des Chartreux l’ordre de se disperser et de quitter le monastère dans les 15 jours.

• 11 avril : après délibération, la décision des chartreux est arrêtée : ils resteront dans leur monastère et ne cèderont qu’à la violence.