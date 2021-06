La lignière, une monnaie locale complémentaire et citoyenne

Favoriser les producteurs et acteurs du Berry,développer les circuits courts, recentrer notre économie dans un monde globalisé. C'est pour toutes ces raisons qu'en 2016 est née "La Lignière".



A quoi sert cette monnaie locale ? Comment s'en servir et s'en procurer ? On répond à toutes ces questions avec Pascal Petit et son invitée, Dominique Fleurat, membre actif de l'association qui porte la devise.