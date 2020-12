La louve cathare, le nouveau grand roman de Mireille Calmel

Née en 1964, Mireille Calmel écrit depuis l’âge de 8 ans : Ses romans aux héroïnes entières, fières et courageuses connaissent un immense succès: rappelons Le Lit d’Aliénor, Le Bal des louves, Lady Pirate, Le Chant des sorcières, La Reine de lumière, Aliénor, Richard Cœur de Lion, Les Lionnes de Venise, La Fille des Templiers ou encore La Prisonnière du diable, vendus à plus de trois millions d’exemplaires et traduits dans quinze pays. Son dernier opus, La Louve cathare vient de paraître. Et elle innove avec dans le même temps la parution de son premier roman jeunesse, Le secret de Léonard, Tous ses ouvrages sont publiés chez XO Éditions.

Avec La louve cathare, Mireille Calmel entraîne les lecteurs au coeur des mystères des cathares, sur les traces de cette “louve”, figure emblématique de la lutte cathare, son véritable nom est Na Loba ou la Louve de Pennautier : Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des cathares en Occitanie et offre une récompense pour la capture de Griffonelle. Il prétend qu'elle détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire, que cette dernière n'a pourtant jamais eue.



CHOIX MUSICAUX DE MIREILLE CALMEL :

-L'oiseau et l'enfant, Marie Myriam

-We are the champion, Queen

-Quand on n'a que l'amour, la version de Jacques Brel.