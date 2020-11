La Maison d'Édition d'Idées et Anna, expatriée en Belgique

Découvrez les idées, modes d'emploi et autres initiatives de La Maison d'Édition des Idées pour vous donner envie de faire des fanzines avec vos enfants ! Ils vous proposent de pousser vos enfants à la création puis de leur envoyer les créations pour qu'ils les publient post-confinement dans leur "enfanzinothèque" !

"Je n'ai pas toutes mes affaires créatives et artistiques [...] donc on va dire que c'est une contrainte qui force à la création"

Anna, expatriée à Bruxelles nous parle du confinement en Belgique et de la liberté qui leur est encore permise d'avoir.