La maison de répit, un espace pour soutenir les aidants

Aujourd’hui en France il existe environ 9 millions d’aidants qui s'occupent d’un proche souffrant de handicap ou de maladie.

Ces aidants donnent énormément, souvent 24 heures sur 24, et certains traversent de véritables phases d’épuisement.

Pour les soulager et leur offrir une halte, une maison de répit a ouvert ses portes en automne 2018 à Tassin La Demi Lune près de Lyon.

Portée par la fondation France Répit et et en partenariat avec la fondation OVE elle ressemble davantage à une maison d’hôte qu’à un établissement de soin classique...

www.france-repit.fr