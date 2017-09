Le corrollaire des difficultés d'apprentissage est souvent le risque de décrochage scolaire et ses conséquences pour l'avenir de l'enfant.



Faire face à cette difficulté d’adaptation est toujours difficile pour les parents qui ne savent vers qui se tourner, où s’adresser... Pour comprendre le comportement de leur enfant, garder confiance et pouvoir l’accompagner de façon constructive, cela est d’autant plus difficile que la famille est en zone rurale où l’offre de soin est plus dispersée, plus éloignée donc moins facile d’accès.

C’est pour répondre à ce besoin social que la Maison des enfants extra-ordinaires a été créée en 2016 à Sauve . Elle est unique en son genre en France.