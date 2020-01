La méthode imparable pour tenir ses résolutions !

On va parler aujourd'hui de là grande histoire des résolutions. Savez vous depuis quand cela existe ?

Cela date des babyloniens dans l'Antiquité qui est ensuite reprise par les Romains .Ils faisaient honneur à un dieu Janus , Dieu a deux visages , un dans le passé l'autre dans le futur. Tout le succès du changement est bien controversé car changer une habitude est coûteux en énergie pour le cerveau même si celle ci est néfaste pour la santé .

Maxwell Maltz dans les années 60 avait donné de l'espoir aux amateurs de changement car d'après ses expériences étant chirurgien en chirurgie plastique les personnes ayant eu un changement physique mettaient 21 jours pour s'habituer à un nouveau visage et plus tard un Dr en neurosciences Paul Winner indiqua qu'il fallait 21 à 30 jours pour former les voies neuronales dans le cerveau et aboutir à un nouveau comportement pour ses patients addictifs aux drogues et d'autres expériences furent faites et avaient un résultat de 30 à 250 jours .

Bref changer n'est pas chose facile !

Quelques b.a ba : simplicité. Choisir un seul changement et y aller pas à pas . Et bonne nouvelle, un changement peut en faire naître un autre . Donc commençons petit ! Il faut muscler sa volonté en créant des routines jour après jour car notre cerveau se défend et au lieu de nous aider il nous incite à rester dans nos habitudes délétères .

Il faut donc évaluer les niveaux de difficulté pour avoir du succès . De plus nous pouvons prévenir notre entourage . Celui ci va nous aider à tenir en nous répétant ce que nous devons faire si nous commençons à lâcher ou voir nous pouvons lui donner l'autorisation de mettre en place des sanctions . Par exemple : faire la vaisselle , l'aspirateur , sortir les poubelles . Mais aussi nous pouvons nous mêmes nous offrir une récompense quand nous réussissons notre objectif . Eh oui, le cerveau est stimulé par deux choses : la peur de la punition et le plaisir de la récompense .

Je ne saurais qu'encourager le mouvement. Par exemple l'apprentissage ou la reprise de la course à pied. Simplicité , régularité , répétition , motivation , volonté. Au lieu de se fixer trois sorties la semaine d'une heure à fond les ballons, nous avons tous tendance à en vouloir de trop . Cependant pour du succès un pas après l'autre .

Donc tout d'abord le choix d'un jour , d' un horaire , le matériel prêt , le parcours prêt, le choix de musique stimulante. Par exemple, le mercredi de 18 h à 18 h 30 en tenue jaune fluo (bah oui, c'est l'hiver il faut être visible, sans non plus ressembler à un lampadaire), un parc à proximité ou un sentier , des écouteurs ou le chant de la nature et c'est parti . Reprise ou apprentissage veut dire : 5 minutes de marche 5 min de courses de manière alternée jusqu'à atteindre la demi heure . Puis la semaine d'après , même jour, même heure, même tenue , même parcours et progression : 5 min de marche 10 minutes de course, 5 min de marche et 10 minutes de course et retour chez soi en marchant puis la troisième sortie : 5 min de marche et 15 min de course puis 5 min de marche , 15 min de course et retour à pied et la sortie suivante 30 minutes et retour à pied . Et voilà le tour est joué avec une récompense à chaque sortie : des auto félicitations , une bonne douche chaude , un repas , je ne sais pas , à chacun sa récompense ! Et à chacun sa punition si il y a un oubli : pour moi ce sera vaisselle !

Résumons : une seule habitude à changer , des objectifs simples à atteindre , mise en place de routine , des stimulations par la peur de la punition ou par le plaisir de récompense , prévenir son entourage comme soutien.

Le cocktail qui peut vous amener au succès ! On en reparle l'année prochaine et on fait le point ! Quand à moi , ma résolution est de rédiger ma chronique en avance et pour cette fois ci c'est validé : c'est quoi ma récompense ?