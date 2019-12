La mise à l'abri d'hiver avec l'Asile de nuit de Saint-Etienne

Ces derniers jours, les températures sont bien descendues et le dispositif de mise à l'abri hivernal a été entièrement déclenché.

415 places d'hébergement d'urgence sont ouvertes dans la Loire dont 93 à l'ancienne maison de retraite des Lauriers à Saint-Étienne.

Un centre qui a fait l'objet d'un investissement de l'association SOLIHA et de l'Asile de Nuit, les gérants.

Des lits superposés et des brises vues, ont été achetés pour favoriser l’accueil et diminuer la promiscuité.

Nicole Peycelon, la présidente de l'Asile de Nuit et de l'association SOLIHA Loire-Puy de Dôme.

Romaric Pflug, directeur de l'Asile de Nuit et de l'association SOLIHA Loire-Puy de Dôme.