La naissance des restos du coeur avec Coluche

D'abord tout jeune éclairagiste sur les tournées, Jean-Michel Vaguelsy se lie d'amitié avec Coluche, qui le nomme " bureau politique ambulant " de sa campagne présidentielle. Tour à tour chauffeur, régisseur, secrétaire, " Jean-Mi la Science " a été au cœur des actions humaines, généreuses et subversives que menait l'artiste. Son témoignage nous restitue un Coluche omniprésent, agitateur inspiré, mais toujours chaleureux.

Il y a quarante ans, Coluche défrayait la chronique en devenant le cinquième homme de la campagne présidentielle, derrière Giscard, Mitterrand, Chirac et Marchais : Il y a trente-cinq ans, l'Enfoiré rassemblait la France et " filait un rencard à ceux qui n'ont plus rien " en créant les Restaurants du Coeur. Ces deux épisodes sont passés au crible, avec pour ambition de les cerner au plus près et d'en révéler les ressorts inconnus. Pour appréhender au plus juste ces moments d'histoire, nous avons croisé deux approches. Celle des archives pour reproduire la vérité du moment. Celle du récit de Jean-Michel Vaguelsy, pour vivre de l'intérieur cette incroyable aventure.