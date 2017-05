"La nature s'invite Ã  la ferme" grÃ¢ce Ã  la LPO

Certaines espèces d'oiseaux ou de batraciens se font de plus en plus rares dans nos campagnes.

Une situation que regrette les randonneurs et les amoureux de la natures, mais qui porte également préjudice aux exploitations agricoles.

Certains de ces animaux consommaient des insectes nuisibles.

Afin de sensibiliser les agriculteurs à l'importance de la biodiversité et afin de favoriser le repeuplement, la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux à lancé le projet: "La nature s'invite à la ferme".

Ingrid Boucaud, stagiaire en communication scientifique à la LPO en charge du financement participatif

Adrien Retout, agriculteur participant à "La nature s'invite à la ferme"