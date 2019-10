La Norvège à Boisset Saint-Priest !

Hannah, une jeune norvégienne âgée de 17 ans et qui vit à Oslo, vient passer une année scolaire dans la famille de Louise et Marius Dubost à Boisset Saint-Priest !

Rencontre avec ces trois jeunes plein de projets, découverte de la Norvège et de son système scolaire, importance du MRJC dans la vie de nos deux jeunes ligériens, bonheurs et difficultés du métier d'agriculteur, une rencontre pleine de sourires et d'espoir pour demain !