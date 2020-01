La Nuit des idées à Paimpol ce jeudi 30 janvier 2020

Une 100aine d’initiatives dans 65 pays au cœur de l'hiver. En Côtes d'Armor nous allons passer la soirée la salle des hôtes de l'Abbaye de Beauport qui se transforme en espace de rencontres et de savoirs.

C’est l’entretien du jour avec Agnès FOIRET-COLLET, enseignante et chercheuse en art plastique à l'institut ACTE de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et membre du collectif Sciences Friction co- organisatrice de l'événement "la nuit des idées" ce jeudi 30 janvier.