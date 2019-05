La P'tite Rustine, un atelier collaboratif pour redonner vie aux vélos

Dévoiler une roue, remplacer une chaîne, changer un câble de frein... L’atelier La P’tite rustine est une véritable bénédiction pour les amoureux de la bicyclette. Installé à Bron dans la région lyonnaise depuis 2013, ce temple de la mécanique vélo permet à tout un chacun d'apprendre à réparer son vélo dans la joie et la bonne humeur !

Il faut savoir que chaque année en France, des milliers de cycles sont jetés à la décharge. Un scandale pour les adhérents de l’association qui récupèrent et recyclent de vieux vélos pour leur donner une seconde vie. La P’tite Rustine réalise aussi des prestations d’ateliers mobiles et intervient dans les entreprises pour sensibiliser le personnel à l’intérêt de se rendre au travail à vélo et former les cyclistes à l’auto-réparation.

Plus d'informations sur www.laptiterustine.fr.