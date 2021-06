La Palanquée, espace territorial de transition énergétique et d'innovation sociale

2015, recréation d’un poste de délégué interministériel à l’ESS pour impulser une politique ambitieuse de développement et de mise en évidence que cette forme d’économie, « agir autrement » traverse tous les secteurs de l’économie traditionnelle : sante, solidarité, éducation nationale, jeunesse, culture, activités de la transition territoriale…

Pourquoi créer à Sète un tiers lieu, outil de développement territorial pour une nouvelle dynamique ?

Malgré une dynamique réelle du Bassin de Thau, il manquait à Sète un écosystème favorable pour faire émerger et accompagner des porteurs de projets et des solutions dans le réemploi, la mobilité partagée, l’alimentation et l’agriculture plus durables, la rénovation thermique.. Alors que les défis sont nombreux sur ce territoire exposé aux risques climatiques et à ses conséquences.

La Palanquée : une offre de services autour de trois axes, créateurs de réseaux de « makers »

Axe 1 - Création d’un fablab, atelier numérique pour développer la compétence numérique des TPE et combler leur retard dans le domaine ainsi que d’un fablab mobile pour aller au-devant des citoyens et réduire la fracture numérique, handicap de la vie quotidienne pour beaucoup de citoyens;

Axe 2 - Favoriser l’émergence entrepreneuriale pour booster l’emploi, l’innovation sociale et la transition écologique : création d’un espace de coworking et d’un incubateur de projets avec accompagnement professionnel individuel ou collectif de 5 porteurs de projet dont le Blob, création d’un centre socio-culturel basé sur la co-éducation et l'intelligence collective dont le projet les Daurades , tong écologiques.

Axe 3 - Créer des axes de convivialité et de lien social qui permettront de rencontrer les gens et de faire ensemble : ateliers éducatifs et culturels animés par tous, ouverts à tous avec mixité sociale et intergénérationnelle

Pour un complément d'information, se reporter à Eco mag 34 du 13 mars 2021