Depuis quatre années, l'association La Part du Colibri propose dans ses locaux de la rue Louis Soulié à Saint-Etienne une aide alimentaire aux plus démunis. Comment se nourrir décemment quand on a moins de 3€ de revenus par jour? C'est ainsi que deux après-midi par semaine les bénéficiaires viennent prendre leur colis de denrées, produits frais, conserves, laitages. Un lieu aussi de rencontre et de lien social, certains bénéficiaires participent aux tâches de l'association. Une belle œuvre que souligne le président Michel Beaudoin! Un homme volontaire au service de ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort.

