La passion de l'Egypte Antique

Le grand public est fasciné par les momies, les trésors, les fouilles.... Amandine Marshall, Docteur en égyptologie, archéologue, conférencière, auteure de nombreux ouvrages, intervenante dans Secret d'histoire, nous fait le plaisir d'être à notre micro. Passionnante et passionnée, elle donne des conseils pour nos petits archéologues en herbe "les études sont longues, mais si vous êtes passionné, ne lâchez rien !" . Elle nous plante le décor de ce métier "mythique", nous donne des anecdotes de fouilles. Amandine a écrit des articles variés et originaux passant de l'origine de la malédiction des roux, aux utilisations du miel, elle aime raconter la vie quotidienne en ces temps là ; elle se passionne pour la vie des enfants ; et donne d'ailleurs de nombreux ateliers pour apprendre à écrire en hiéroglyphes.

