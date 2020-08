La pasteurisation, encore pratiquée aujourd'hui

Bien maîtrisées les fermentations sont utiles pour préserver un produit et Louis Pasteur l'a démontré dans ses travaux consacrés au vin, au vinaigre et à la bière. C’est d’ailleurs en chauffant du vin pour en améliorer la conservation et éradiquer les maladies les plus fréquentes qu’il a découvert la pasteurisation.